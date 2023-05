DZ Bank belässt T-Mobile US auf 'Kaufen'

Finanztrends Video zu T-Mobile US



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat T-Mobile US nach vorgelegten Quartalszahlen und einem leicht angehobenen Ausblick auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 170 US-Dollar belassen. Die US-Mobilfunktochter der Telekom habe ihr dynamisches Wachstum zum Start in das Jahr 2023 fortgesetzt, schrieb Analyst Matthias Volkert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet für die nächsten Quartale mit einem weiteren Anstieg der Nettovertragskunden-Zahl und der Synergien aus der Sprint-Übernahme./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2023 / 17:29 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2023 / 17:39 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.