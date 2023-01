DZ Bank belässt RWE auf 'Kaufen' - Fairer Wert 53 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat RWE auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 53 Euro je Aktie belassen. Die vorläufigen Ergebnisse des Versorgers für 2022 hätten erneut deutlich die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit seinen Stärken in vielen attraktiven Bereichen und Regionen, der attraktiven Projekt-Pipeline sowie der soliden finanziellen Basis werde der Konzern zu einem großen Profiteur der beschleunigten Megatrends im Sektor - Elektrifizierung, Wasserstoff, Erneuerbare Energien. Somit dürfte das Unternehmen auch in einem schwierigeren Umfeld gute Ergebnisse generieren./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2023 / 08:41 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2023 / 08:55 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.