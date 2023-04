DZ Bank belässt RWE auf 'Kaufen' - Fairer Wert 51 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für RWE nach vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 51 Euro belassen. Eine seit Jahren anhaltende Serie von überraschend positiven Ergebnissen reiße auch im ersten Quartal 2023 nicht ab, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Höheren Zielen fu?r 2023 billigte er eine hohe Wahrscheinlichkeit zu. Mit den Stärken in vielen Bereichen und Regionen sowie einer soliden finanziellen Basis sei der Konzern gut positioniert, um von den beschleunigten Megatrends im Sektor (Elektrifizierung, Wasserstoff, Erneuerbare Energien, Speicher) zu profitieren./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2023 / 10:39 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2023 / 10:56 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.