DZ Bank belässt RWE auf 'Kaufen' - Fairer Wert 51 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für RWE auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 51 Euro je Aktie belassen. "Mit der Con Edison-Akquisition und einer der größten US-Projektpipelines im Sektor ist RWE in Verbindung mit der starken Bilanz hervorragend positioniert, um von den Förderungen des Inflation Reduction Acts profitieren zu können", schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Montag vorliegenden Studie. In Europa und Großbritannien sei der Versorger zudem gut aufgestellt./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2023 / 11:34 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2023 / 13:29 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.