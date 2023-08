DZ Bank belässt Pfeiffer Vacuum auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Pfeiffer Vacuum auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 133 Euro belassen. Bei dem Vakuumpumpen-Spezialisten zeige die Nachfrageentwicklung aktuell nach unten, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen befinde sich in einer zyklischen Abschwungphase, aber der im ersten Halbjahr aufgebaute "Puffer" reiche aus, um eine fortgesetzte Abschwächung im zweiten Halbjahr aufzufangen. Den Ausblick sieht der Experte daher nicht im Risiko./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2023 / 10:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2023 / 10:24 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.