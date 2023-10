DZ Bank belässt MTU auf 'Kaufen' - Fairer Wert 238 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für MTU bei einem fairen Aktienwert von 238 Euro auf "Kaufen" belassen. Analyst Holger Schmidt bescheinigt dem Triebwerkhersteller in einer am Montag vorliegenden Studie eine positive operative Entwicklung in allen Bereichen./ag/men Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2023 / 08:02 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2023 / 08:09 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.