DZ Bank belässt KWS Saat auf 'Kaufen' - Fairer Wert 74 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für KWS Saat mit Blick auf Beteiligungsverkäufe in China auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 74 Euro belassen. Die "Mais-Träume" des Saatgutherstellers hätten sich letztlich nicht im erhofften Umfang realisieren lassen, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts dessen sei der nun angekündigte Rückzug nur konsequent. Die damit frei werdenden Mittel und Kapazitäten des Managements könnten nun an anderer Stelle eingebracht werden./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2023 / 13:24 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2023 / 13:43 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.