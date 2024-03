DZ Bank belässt KWS Saat auf 'Kaufen' - Fairer Wert 68 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für KWS Saat auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 68 Euro belassen. Der Saatgut-Hersteller habe sich, wenn auch etwas überraschend, mit dem südamerikanischen Mai-Geschäft von einem seiner Hauptwachstumstreiber der vergangenen Jahre getrennt, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach einem ersten Stirnrunzeln sei die Entscheidung nachvollziehbar. Zudem sei der Verkaufspreis attraktiv und die Konzernentschuldung deutlich. Auch die Balance von Risiko- versus Diversifikationsabbau hält Herlinghaus alles in allem für positiv. Um den Kapitalmarkt allerdings restlos zu überzeugen, müsse KWS in den kommenden Quartalen zeigen, dass die verbliebenen Wachstumspfeiler eine ausreichende Geschäftsexpansion mit steigenden operativen Ergebnissen und Nettomargen generieren könnten./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2024 / 16:45 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2024 / 16:53 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.