DZ Bank belässt Hannover Rück auf 'Kaufen' - Ziel 209 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 209 Euro belassen. Der Rückversicherer agiere derzeit im härtesten - und damit für ihn besten - Umfeld seit 2006, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Früchte dieser günstigen Umstände dürften sich in der Gewinn- und Verlustrechnung in diesem Jahr jedoch nur begrenzt zeigen, vermutet der Experte. Den Grund für den vorsichtigen Jahresausblick sieht er in der Wiederauffüllung von Puffern in den Rückstellungen des Konzerns./tav/he Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2023 / 15:59 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2023 / 16:04 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.