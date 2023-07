DZ Bank belässt Hannover Rück auf 'Kaufen' - Fairer Wert 215 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 215 Euro belassen. Der Rückversicherer werde wohl erneut gute Resultate präsentieren, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit würde das Gewinnziel für dieses Jahr konservativ erscheinen. Die Vertragserneuerungen im Juni/Juli 2023, in der dem Experten zufolge Katastrophenschadenrisiken neu verhandelt werden, dürften den Trend zu deutlich steigenden Preisen vom Januar und April bestätigen./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2023 / 15:21 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2023 / 15:45 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.