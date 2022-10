DZ Bank belässt Hannover Rück auf 'Kaufen' - Fairer Wert 180 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Papiere der Hannover Rück bei einem fairen Wert von 180 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Hurrikan "Ian" stelle das Gewinnziel infrage, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Montag vorliegenden Studie. Mittelfristig sieht er Rückversicherer im Allgemeinen und Hannover Rück im Besonderen aber im gegenwärtigen Marktumfeld als ein attraktives, defensives Investment. Die DZ Bank strich aber Papiere der Hannover Rück und der Munich Re in einem separaten Kommentar von ihrer Empfehlungsliste./ag/men Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2022 / 07:44 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2022 / 08:00 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.