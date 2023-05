DZ Bank belässt Gea Group auf 'Halten' - Fairer Wert 43 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "GEA Group":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Gea nach Zahlen zum ersten Quartal und einer Prognoseanhebung auf "Halten" mit einem fairen Wert von 43 Euro belassen. Der Anlagenbauer habe insgesamt gut abgeschnitten, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erhöhung des Ausblicks so früh im Jahr habe ihn angesichts des eher konservativen Managements überrascht. Das Geschäftsmodell stelle seine hohe Widerstandsfähigkeit weiter unter Beweis. Zudem sei die Preissetzungsmacht hoch und Gea könne der Kosteninflation gut entgegenwirken. Die Mittelfristziele 2026 seien weiter fest im Blick./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2023 / 15:58 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2023 / 16:04 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.