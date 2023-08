DZ Bank belässt Eon auf 'Kaufen' - Fairer Wert 13,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Eon nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 13,50 Euro belassen. Gute Halbjahreszahlen, eine Prognoseerhöhung fu?r 2023, die eventuell weiteres Überraschungspotenzial biete, eine mögliche Anpassung der Mittelfristziele sowie die jüngste Kurskorrektur seien die Gru?nde fu?r seinen Optimismus, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er führte ferner aus, dass der Markt das Potenzial aus der Energiewende unterschätze, das einer der europäischen Marktfu?hrer in puncto Netze und Vertrieb mit den angestrebten hohen Investitionen heben könne. Darüber hinaus sei die Dividendenrendite attraktiv./bek Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2023 / 13:50 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2023 / 13:58 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.