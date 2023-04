DZ Bank belässt Encavis auf 'Kaufen' - Fairer Wert 24 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Encavis":

Finanztrends Video zu Encavis



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Encavis auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 24 Euro belassen. Der Solar- und Windpark-Betreiber habe einen sehr starken Mittelfristausblick bis 2027 gegeben, der einer in die Höhe schnellenden Nachfrage nach "grünem" Strom geschuldet sei, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese profitiere vor allem von der drastischen Reduzierung der Abhängigkeit von russischen Energieträgern als Folge des Ukraine-Krieges in Europa, den neuen Klimazielen der Europäischen Union und den Beschlüssen der Ampel-Regierung. Letztere beschleunige gerade den ohnehin schon starken Ausbau von Wind und Solar hierzulande noch weiter./la/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2023 / 10:48 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2023 / 10:57 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.