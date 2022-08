DZ Bank belässt Deutsche Post auf 'Kaufen' - Fairer Wert 55 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Post nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 55 Euro belassen. Der Logistikkonzern habe mit dem Quartalsbericht positiv überrascht, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Positiv werte er zudem den bestätigten Ausblick sowie die Aussage des Managements, dass die Ergebniszielspanne für 2022 auch dann erreicht werden sollte, wenn sich die wirtschaftliche Lage in der zweiten Jahreshälfte verschlechtert./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2022 / 09:31 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2022 / 09:38 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.