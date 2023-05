DZ Bank belässt Daimler Truck auf 'Halten' - Fairer Wert 32 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler Truck Holding":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Daimler Truck auf "Halten" mit einem fairen Wert von 32 Euro je Aktie belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe im ersten Quartal Eckdaten zufolge die Erwartungen übertroffen, die Jahresziele aber trotzdem bestätigt, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Montag vorliegenden Studie. Daimler Truck "sollte in den kommenden Quartalen von dem gut gefüllten Auftragsbuch sowie einer Entspannung der Logistik- und Lieferketten profitieren", müsse aber beweisen, dass die Ergebnisverbesserungen bei Mercedes-Benz nachhaltig seien./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2023 / 12:35 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2023 / 12:54 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.