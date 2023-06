DZ Bank belässt Beiersdorf auf 'Halten' - fairer Wert 125 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Finanztrends Video zu Beiersdorf



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Halten" mit einem fairen Wert von 125 Euro belassen. Im zweiten Quartal sei ein weiterer Wachstumsschub in der Consumer-Sparte des Konsumgüterkonzerns zu erwarten, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Marken Nivea, Eucerin und Aquaphor seien dort die Treiber. Trotz anhaltender Belastungen bei der Marke La Prairie käme eine Anhebung der Consumer-Umsatzprognose für Maul nicht überraschend. Bei Tesa im Klebstoffgeschäft sei es dagegen schwieriger, die Jahresziele zu erreichen./niw/he Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2023 / 15:28 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2023 / 15:34 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.