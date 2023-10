DZ Bank belässt Aixtron auf 'Kaufen' - fairer Wert 39 Euro

Finanztrends Video zu AIXTRON SE



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Aixtron nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 39 Euro belassen. "Nach dem Kursrückgang sehen wir bei unveränderten Prognosen erneut eine Kaufgelegenheit in der Aktie", schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das dritte Quartal sei zwar durchwachsen ausgefallen. Nach Markteinführung der neuen Anlagen G10-SiC und G10-GaN dürften von diesen beiden im nächsten Jahr aber signifikante Umsatzbeiträge zu erwarten sein, was vorteilhaft für den Produktmix sei und die Margen hochhalte./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2023 / 10:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2023 / 10:07 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.