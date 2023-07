DZ Bank belässt Airbus auf 'Halten' - Fairer Wert 119 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 119 Euro belassen. Mit der ergebnisseitig stärker als erwarteten Geschäftsentwicklung sehe er den Flugzeugbauer auf gutem Kurs, die Ziele und Erwartungen für dieses Jahr zu erreichen, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dennoch würden entlang der Lieferketten fortwährende Schwierigkeiten mit Blick etwa auf Teileverfügbarkeit und Arbeitskräftemangel in der Branche kolportiert. Insgesamt bleibe die Nachfrage hoch./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2023 / 10:35 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2023 / 11:12 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.