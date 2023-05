DIC Asset: Stark verbesserte Cash-Position

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die DIC Asset AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) die Vermietungsleistung trotz des schwierigen konjunkturellen Umfelds um 88 Prozent auf über 120.000 qm gesteigert. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel, bestätigt aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage ergebe sich selbst unter Berücksichtigung des Effekts der VIB-Übernahme im 2. Quartal 2022 ein Anstieg von rund 20 Prozent. Die Mieten auf Like-for-Like Basis seien durch lukrative Verlängerungen und Indexierungen um 8 Prozent geklettert. Die Gesellschaft rechne laut SRC mit einer Markterholung und einer Normalisierung des Transaktionsniveaus in der zweiten Jahreshälfte, insbesondere im vierten Quartal. Dieses Szenario halte der Analyst für durchaus denkbar, nach den von ihm in den vergangenen Wochen gewonnenen Markteindrücken aber nicht für unbedingt sicher. Eine Erholung zu einem späteren Zeitpunkt erscheine ihm vor dem Hintergrund der rezessiven Tendenzen und der schwierig gewordenen Finanzierungen ebenso denkbar. Auch wenn sich die Liquiditätsposition von DIC mit fast 500 Mio. Euro Cash deutlich verbessert habe und der NAV je Aktie sehr stabil bei 22 Euro liege, nehme er eine etwas vorsichtigere Einschätzung ein. In der Folge reduziert der Analyst das Kursziel auf 14,00 Euro (zuvor: 16,00 Euro) und bestätigt das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 12.05.2023, 10:05 Uhr)



