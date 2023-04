DIC Asset: Stabile Dividende

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die DIC Asset AG signifikante Verbesserungen bei den ESG-Ratings erzielt und beispielsweise bei MSCI ein „Double-A“ (zuvor: „Single-A“) erhalten. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen außerdem ein größeres Portfolio aus 45 Logistikobjekten mit einem Volumen von über 500 Mio. Euro von der VIB Vermögen vorzeitig bei einem renommierten Bankenkonsortium refinanziert. Positiv sei zudem die erneute Zahlung einer Dividende von 0,75 Euro. Nach Meinung des Analysten läute die Umbenennung in Branicks Group AG eine neue Ära nach den Übernahmen von VIB Vermögen in 2022 und RLI Investors in 2021 ein. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel von 16,00 Euro und bestätigen das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.04.2023, 13:05 Uhr)



