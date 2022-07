DBAG: Prognose angepasst

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) die Guidance für das Geschäftsjahr 2021/22 (per 30.9.) nach unten korrigiert und erwartet nun ein Konzernergebnis in einem Bereich von -70 bis -85 Mio. Euro (zuvor: -15 bis -25 Mio. Euro). In der Folge senken die Analysten ihr Kursziel, erneuen aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage werde nun zudem der Nettovermögenswert in einem Korridor zwischen 570 bis 630 Mio. Euro erwartet (zuvor: 620 bis 695 Mio. Euro). Für die am 11. August anstehenden Neunmonatszahlen gehe das Analystenteam von positiven operativen Entwicklungen aus, die der Veränderung der Multiplikatoren entgegen gewirkt habe. So sei zu bedenken, dass bei zunächst nur unrealisierten Wertveränderungen noch keine Aussage über die realisierten Verkaufserlöse der Beteiligungen zum jeweiligen zukünftigen Zeitpunkt getroffen werden könne. Der langfristige Ausblick bleibe deshalb für das Analystenteam weiterhin positiv und intakt. Demnach gehe SRC davon aus, dass sich das Portfolio langfristig weiterhin gut entwickeln werde und rechne für das aktuelle Geschäftsjahr mit einem Konzernergebnis von -79 Mio. Euro. Aufgrund der jüngsten Entwicklungen habe das Analystenteam die Erwartung für das kommende Geschäftsjahr etwas reduziert und schätze einen NAV zum Geschäftsjahresende 2022/23 von rund 688 Mio. Euro (zuvor: 721 Mio. Euro). Aufgrund des reduzierten Zahlenwerks senken die Analysten das Kursziel auf 40,00 Euro (zuvor: 48,00 Euro), bestätigen aber das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 18.07.2022, 17:25 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 18.07.2022 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/DBAG_18Juli2022.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

