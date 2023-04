DBAG: Prognose 2022/23 angehoben

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2022/23 (per 30.9.) auf Basis vorläufiger Zahlen ein Nettoergebnis von 83 Mio. Euro erzielt, nachdem im vergleichbaren Vorjahreszeitraum ein Verlust von 36 Mio. Euro verbucht wurde. In der Folge erneuern die Analysten ihr Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe der Nettovermögenswert zum Halbjahr auf Basis der vorläufigen Zahlen um rund 12 Prozent auf rund 647 Mio. Euro zugelegt. Maßgeblich verantwortlich für die besser als erwartete Entwicklung sei die Veränderung der Kapitalmarktmultiplikatoren der Vergleichsunternehmen. Zudem habe durch die operative Entwicklung der Beteiligungen der Portfoliowert gesteigert und ein positiver Beitrag auf das Ergebnis geleistet werden können. Im Zuge der besser als erwarteten Entwicklung sei vom Management auch die Gesamtjahresprognose erhöht worden. Demnach werde im Geschäftsjahr 2022/23 ein Konzernergebnis im Bereich zwischen 85 und 115 Mio. Euro (zuvor: 70 bis 80 Mio. Euro) erwartet. Hinsichtlich des Nettovermögenswerts gehe das Management nunmehr von einem Wert zwischen 610 und 715 Mio. Euro (zuvor: 605 bis 675 Mio. Euro) aus. Demnach habe der Analyst seine GuV-Schätzung entsprechend angepasst und gehe von einem Konzernergebnis von 94,5 Mio. Euro (zuvor: 77,5 Mio. Euro) aus. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 41,00 Euro (zuvor: 40,00 Euro) und das Rating „Buy“.



