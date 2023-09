DBAG: Neue Partnerschaft

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research ist die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) eine strategische Partnerschaft mit ELF Capital eingegangen und dürfte sich zudem mit rund 50 bis 60 Prozent an dem Partner beteiligt haben. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage seien zu der Transaktion keine Details genannt worden. Jedoch schätze SRC einen Kaufpreis von 9 bis 11 Mio. Euro für rund 50 bis 60 Prozent der ELF-Anteile. Das Management der DBAG verfolge zudem das Ziel, sich mit insgesamt 100 Mio. Euro an der Seite der ELF Fonds als Limited Partner in den kommenden Jahren zu beteiligen und so zusätzliche Gebühren aus den Finanzierungsvereinbarungen zu vereinnahmen. Dies sei vergleichbar zu den Co-Investments an der Seite der DBAG Fonds im Bereich Private Equity. Insofern bewerte der Analyst den Vorstoß in Richtung Private Debt als "value accretive", weil sich die Netzwerke beider Firmen ergänzen und beide Firmen wichtige Marktführer im Midcap-Segment betreuen. In der Folge hebt der Analyst das Kursziel auf 44,00 Euro (zuvor: 42,00 Euro) an und erneuert das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.09.2023, 16:45 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 19.09.2023 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/DBAG_19Sept2023.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.