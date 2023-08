DBAG: Nettovermögenswert legt zu

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2022/23 (per 30.9) mit den Zahlen überzeugt und dabei die hohe Transaktionstätigkeit des ersten Halbjahres auch im dritten Quartal fortgesetzt. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen nach dem Stichtag weitere lukrative Transaktionen bekanntgegeben. Hierunter sei auch die Veräußerung der ersten langfristigen Beteiligung aus der eigenen Bilanz der Gesellschaft, die R+S Group. Laut SRC verfüge die DBAG derzeit über eine Liquidität von rund 180 Mio. Euro, wodurch die Gesellschaft in einer sehr guten Position sei, auch auf der Ankaufsseite weiterhin auf lukrative Möglichkeiten schnell reagieren zu können. Da die Zahlen der Gesellschaft sehr erfreulich ausgefallen seien, habe der Analyst die GuV-Prognose für das Gesamtjahr nochmals leicht erhöht. In der Folge hebt der Analyst das Kursziel auf 42,00 Euro (zuvor: 41,00 Euro) an und erneuert das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 10.08.2023, 17:35 Uhr)



