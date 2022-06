Credit Suisse startet Zur Rose Group mit 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Zur Rose mit "Underperform" und einem Kursziel von 73 Franken in die Bewertung aufgenommen. Konkurrierende Anbieter von Pharmazeutika auf der Handelsplattform der Online-Apotheke könnten kannibalisierende Effekte für die Umsätze haben, schrieb Analyst Christoph Gretler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit seinen Schätzungen für den Umsatz in den Jahren 2023 bis 2025 liege er um durchschnittlich 18 Prozent unter der Markterwartung./bek/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2022 / 21:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2022 / 03:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.