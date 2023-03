Credit Suisse senkt Ziel für Zur Rose Group - 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Zur Rose Group":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Zur Rose von 45 auf 40 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Bruttomarge im Deutschland-Geschäft habe negativ überrascht, schrieb Analyst Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf Verbesserungen sei der Fokus des Managements gerichtet, bevor wieder über Investitionen in Wachstum und Marketing gesprochen werde./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2023 / 03:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.