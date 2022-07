Credit Suisse senkt Ziel für Volkswagen Vz - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Volkswagen von 205 auf 175 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Erwartungen seien recht realistisch, Antworten auf drängende Fragen könnten aber ausbleiben, schrieb Analyst Richard Carlson in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Autobranche. Er verweist hier insbesondere auf das Level der Vorbereitung auf den "worst case" eines vollständigen Lieferstopps für russisches Gas. Mit Blick auf die Quartalsergebnisse dürften Währungsentwicklungen den Unterschied machen zwischen Freude und Enttäuschung./ag/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2022 / 22:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2022 / 22:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.