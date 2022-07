Credit Suisse senkt Ziel für UBS auf 22 Franken - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "UBS Group":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für UBS nach Zahlen zum zweiten Quartal von 23 auf 22 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Großbank habe einen Vorsteuergewinn unter den Erwartungen ausgewiesen, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei größtenteils von Buchhaltungsasymmetrien in der Abteilung Corporate Center und geringeren Einnahmen im Bereich der Vermögensverwaltung getrieben worden./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2022 / 05:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.