Credit Suisse senkt Ziel für Siemens Energy - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Siemens Energy vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 30 auf 26 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Andre Kukhnin schraubte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine operativen Ertragsschätzungen für den Energietechnikkonzern nach unten. Dabei berücksichtigte der Experte unter anderem, dass die spanische Windkraft-Tochter Siemens Gamesa deutlich in die Verlustzone rutschen dürfte. Gleichwohl seien die Aktien von Siemens Energy aktuell attraktiv bewertet./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2022 / 16:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2022 / 03:04 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.