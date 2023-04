Credit Suisse senkt Ziel für Sartorius Stedim Biotech - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Sartorius Stedim Biotech von 360 auf 320 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Kauf des französischen Anbieters von Technologien für Zell- und Gentherapien Polyplus sei für den Mutterkonzern Sartorius strategisch sinnvoll, aber auch unter Berücksichtigung der operativen Synergien teuer, schrieb Analyst Dominic Lunn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei die moderate Anteilsverwässerung über den Kauf durch die Tochter Sartorius Stedim Biotech für diese immer ein Risiko. Lunn erhöhte mit Blick auf die Übernahme seine Umsatz- und operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda), senkte aber seine Prognosen für das Ergebnis je Aktie (Core EPS)./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2023 / 11:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.