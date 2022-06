Credit Suisse senkt Ziel für Puma auf 81 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Puma von 86 auf 81 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Aufgrund der Umsatzeinbußen in Russland und China und des ungünstigen Umsatzmix habe er seine Prognosen für das Gesamtjahr 2022 leicht reduziert, schrieb Analyst Simon Irwin in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum zweiten Quartal. Er hält es aber immer noch für möglich, dass Puma die Jahresziele erhöht, da dies seit 2017 in jedem zweiten Quartal der Fall gewesen sei, mit Ausnahme von 2020./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2022 / 05:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.