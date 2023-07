Credit Suisse senkt Ziel für Pernod Ricard - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod-Ricard":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Pernod Ricard vor Zahlen zum zweiten Quartal von 242 auf 230 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Anleger sollten bei dem Spirituosenkonzern den Gegenwind durch Währungsentwicklungen und höhere Finanzierungskosten auf dem Radar haben, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese Effekte verleiteten ihn zu einer Kürzung seiner Gewinnschätzungen je Aktie bis 2025./tih/men Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2023 / 04:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.