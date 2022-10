Credit Suisse senkt Ziel für Meta auf 145 Dollar - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Finanztrends Video zu Meta Platforms



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Meta nach Zahlen von 174 auf 145 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Facebook-Mutter dürfte nunmehr die letzten schlechten Nachrichten veröffentlicht haben, schrieb Analyst Stephen Ju in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte sieht jedoch unter anderem Potenzial, dass sich die operative Marge und der freie Barmittelfluss ab dem vierten Quartal 2023 beschleunigen sowie Instragram und die Videoplattform Reels verstärkt Geld abwerfen - aus diesem Grund behielt er sein positives Votum bei./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2022 / 08:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.