Credit Suisse senkt Ziel für Henkel auf 65 Euro - 'Neutral'

Finanztrends Video zu Henkel Vz



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen von 67 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Schlussquartal 2022 seien die Volumina schwach gewesen, schrieb Analyst Eamonn Ferry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In allen drei Konzernsegmenten hätten sie die Erwartungen verfehlt. Insbesondere das Konsumentengeschäft habe sich in diesem Punkt schwach entwickelt./bek/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2023 / 19:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2023 / 05:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.