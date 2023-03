Credit Suisse senkt Ziel für Hellofresh auf 21 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Hellofresh von 26 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Analyst Joseph Barnet-Lamb in einer am Montag vorliegenden Studie nach dem jüngsten Kapitalmarkttag. Die Sorgen über steigende Kosten in der Kundengewinnung seien nicht zerstreut worden, so der Experte. Der wichtigste positive Aspekt sei der bestätigte Ausblick, trotz aller Bedenken am Markt. Die Kurszielsenkung begründete Barnet-Lamb mit einer Bewertungsanpassung vor allem an die überdurchschnittlich hohen Schwankungen des Aktienkurses./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2023 / 03:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.