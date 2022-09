Credit Suisse senkt Ziel für Fedex auf 236 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "FedEx":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Fedex von 246 auf 236 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Frachtdienstleister habe Kostensenkungen angekündigt, um den geringeren Transportvolumina zu begegnen, schrieb Analyst Ariel Rosa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings blieben eine unzulängliche Umsetzung und die konjunkturelle Eintrübung ein signifikantes Risiko für das US-Unternehmen. Die Bewertung rechtfertige allerdings weiterhin eine positive Einstufung./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2022 / 05:51 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.