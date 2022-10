Credit Suisse senkt Ziel für Apple auf 190 Dollar - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Apple vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 201 auf 190 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Geschäfte mit den iPhone-Modellen 14 Pro und 14 Pro Max dürften stark verlaufen sein, schrieb Analystin Shannon Cross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Derweil habe er seinen Bewertungshorizont in die Zukunft verschoben sowie angesichts des schwächeren Konsumumfelds nun etwas vorsichtigere Schätzungen für 2023 und 2024 angesetzt./la/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2022 / 08:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.