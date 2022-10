Credit Suisse senkt Ziel für Adidas auf 125 Euro - 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Adidas von 145 auf 125 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Angesichts der schwierigen Geschäftsaussichten des Sportartikelherstellers reduzierte Analyst Simon Irwin in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Ergebnisschätzungen (EPS) für 2022 und 2023 um bis zu 20,6 Prozent. Eine nachhaltige Erholung sei erst 2025 in Sicht./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2022 / 04:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.