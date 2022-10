Credit Suisse senkt Swiss-Re-Ziel auf 87 Franken - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Swiss Re von 91 auf 87 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Belastungen durch den Hurrikan "Ian" machten 2022 zu einem weiteren schwierigen Jahr für den Rückversicherer, schrieb Analyst Iain Pearce in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die Aktie spreche aber die starke Kapital- und Liquiditätsposition. Diese unterstütze die hohe Dividende./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2022 / 04:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.