Credit Suisse senkt Nutrien-Ziel auf 55 Dollar - 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Nutrien von 60 auf 55 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Edlain Rodriguez kürzte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen wegen der realisierten Düngemittelpreise, die niedriger seien als gedacht. Er schätzt, dass die Schwäche sich auch noch in das Jahr 2024 erstrecken wird./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2023 / 04:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.