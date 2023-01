Credit Suisse senkt Goldman-Ziel auf 410 Dollar - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Goldman Sachs von 415 auf 410 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach den vor gut einer Woche veröffentlichten, enttäuschenden Quartalszahlen der US-Investmentbank habe sie nun ihre Schätzungen gesenkt und trage damit dem Konjunkturumfeld sowie den Märkten der Amerikaner Rechnung, schrieb Analystin Susan Roth Katzke in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das vergangene Quartal sollte aber einen Tiefpunkt in der Geschäftsentwicklung markiert haben./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2023 / 07:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.