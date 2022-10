Credit Suisse senkt Evonik-Ziel auf 16,50 Euro - 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Evonik vor Zahlen zum dritten Quartal von 19,00 auf 16,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Samuel Perry nahm in einer am Montag vorliegenden Studie nochmals kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor. Das Kursziel sinke wegen etwas niedrigerer Gewinnerwartungen und der gesunkenen Branchenbewertung. Evonik dürfte im dritten Quartal die trägere Entwicklung der Absatzmärkte gespürt haben./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2022 / 13:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2022 / 04:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.