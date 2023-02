Credit Suisse hebt Ziel für Zalando auf 46 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Zalando von 33 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Simon Irwin geht laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie davon aus, dass 2023 das Jahr sein wird, in dem der Online-Modehändler seine Preisnachlässe zurückfährt, die operativen Ausgaben besser managt und sein Einkaufsmodell weiter anpasst, um flexibler zu werden. Das Kursziel erhöhte er unter anderem auf der Grundlage einer operativen Ergebnismarge (Ebit-Marge) von 7 Prozent./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2023 / 05:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.