Credit Suisse hebt Ziel für Walt Disney - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Disney nach Zahlen von 126 auf 133 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Geschäftsquartal des Medienkonzerns seit weitaus besser gelaufen als gedacht, schrieb Analyst Douglas Mitchelson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Durch den Umbauplan des neuen Firmenchefs seien seine über den Markterwartungen liegenden Annahmen für 2024 und die Folgejahre untermauert. Das neue Kursziel resultiere aus einem neuen Bewertungszeitraum./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2023 / 08:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.