Credit Suisse hebt Ziel für Shell auf 3500 Pence - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

Finanztrends Video zu Shell



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Shell von 3000 auf 3500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Im europäischen Energiesektor seien Shell ihr Favorit, schrieb Analystin Amy Wong in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die strategischen Antworten des Unternehmens auf die grundlegenden Veränderungen im Energiegeschäft seien im Aktienkurs noch nicht entsprechend eingepreist./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2022 / 04:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.