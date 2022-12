Credit Suisse hebt Ziel für RWE auf 50,50 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für RWE von 49,00 auf 50,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Aufgrund besserer Umsatzaussichten für den Stromversorger erhöhte Analystin Wanda Serwinowska in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda) der Jahre 2023 und 2024. Mit diesen neuen Annahmen liege sie über den Markterwartungen der Wirtschaftsdatenagentur Refinitiv, schrieb sie. Die RWE-Aktie bleibe einer ihrer Favoriten im Sektor./bek/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2022 / 04:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.