Credit Suisse hebt Ziel für Puma SE auf 63 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Finanztrends Video zu Puma



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Puma SE von 60 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Sorgen über den Abgang des zu Adidas wechselnden Chefs Bjorn Gulden seien überzogen, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine der besten Marken unter seiner Beobachtung habe eine der schwächsten Aktien, so Irwin./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2022 / 18:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2022 / 05:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.