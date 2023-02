Credit Suisse hebt Ziel für Meta auf 220 Dollar - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Meta nach Zahlen von 180 auf 220 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ab dem dritten Quartal gebe es Potenzial für Wachstum bei der operativen Marge und dem freien Barmittelzufluss, schrieb Analyst Stephen Ju in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem könne der Facebook-Konzern seine Social-Media-Plattform Instagram künftig besser monetarisieren, was die Werbeeinnahmen stärker als erwartet antreiben dürfte. Obendrauf sei Meta auf dem Weg zu mehr Effizienz und das wirtschaftliche Umfeld dürfte sich bald wieder verbessern./niw/la Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2023 / 09:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.