Credit Suisse hebt Ziel für Meta auf 180 Dollar - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Meta vor Zahlen zum vierten Quartal 2022 von 145 auf 180 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Stephen Ju begründete das höhere Kursziel mit höheren Gewinnschätzungen für 2023 und 2024. Zudem habe er die Bewertungsbasis auf das Jahr 2023 verschoben. Der Betreiber von sozialen Netzwerken dürfte bestrebt sein, Umsatzeinbußen im Zusammenhang mit den Datenschutzmaßnahmen von Apple auszubügeln, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2023 / 09:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.